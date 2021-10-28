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В ООН заявили, что количество беженцев в мире достигло рекордных показателей

CentralAsia (CA) -  В ООН сообщили, что в общей сложности 48 млн человек в мире имеют статус беженцев из-за мировых конфликтов. Это рекордный исторический показатель. Об этом заявила спецдокладчик организации Сесилья Хименес-Дамари 27 октября в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, сообщается на сайте организации.

«Число людей, вынужденных перемещаться из своих мест из-за вооруженных конфликтов и насилия, достигло в мире 48 млн, что является наивысшим показателем, когда-либо регистрированным», - отметила она.

Она отметила, что усложнение вооруженных противостояний и рост насилия все больше подрывают соблюдение прав человека. Хименес-Дамари также подчеркнула, что конфликты, из-за которых страдают люди, могут усугубляться стихийными бедствиями, а также пандемией коронавируса.

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