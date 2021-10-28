В Узбекистане предпринимателям будут выдавать валютные кредиты до $1 млн в национальной валюте

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана подписал постановление, согласно которому предприниматели страны будут получать кредиты до 1 млн долларов в национальной валюте. Документ был опубликован в УзА.

Как отмечается в документе, кредит будет конвертироваться из иностранной в национальную валюту. При этом, предпринимателям будет предоставляться компенсация на покрытие процентных расходов в части, превышающей основную ставку ЦБ. Однако, покрытие будет составлять не более 5 процентных пунктов. Соответствующие компенсации будут предоставляться со стороны Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности.

Вышеуказанному фонду также разрешается производить перерасчет действующих размеров компенсаций по указанным кредитам и пропорционально изменять их общий размер.

В свою очередь, с 1 ноября кредиты, привлеченные за счет средств международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций от имени Узбекистана в иностранной валюте для финансирования предпринимательских проектов, перекредитуются финансовым организациям, принимающим участие в проектах, на срок не менее 10 лет.

Согласно постановлению, Министерству экономического развития и сокращения бедности совместно с другими ведомствами в двухмесячный срок поручено внести в Кабмин предложения об изменениях и дополнениях в акты законодательства, вытекающих из настоящего постановления.

Ранее сообщалось, что ЦБ Узбекистане оставил основную ставку без изменений, на уровне 14 % годовых.