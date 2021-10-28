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Создатель «Спутника V» назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Иммунизация «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — сказал он.

По словам руководителя НИИ, благодаря такому способу введения препарата создается «независимый барьер», препятствующий проникновению вируса.

В конце августа Гинцбург заявил о готовности проводить исследования назальной формы вакцины от COVID-19 «Спутник V». «С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана», — оценил он, уточнив, что препарат представляет собой распыляемый в нос второй компонент «Спутника V».

В середине октября Минздрав одобрил проведение второй фазы исследований. Планируется, что в испытаниях примут участие 500 совершеннолетних добровольцев, завершиться исследования должны через два года — к концу 2023 года.

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