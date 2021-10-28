HRW обратилась к правительству Турции с требованием остановить депортацию туркменских активистов

Туркменские граждане протестуют против авторитарного президента Гурбангулы Бердымухаммедова в Турции, США и на Северном Кипре.

CentralAsia (TM) - Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала обращение к правительству Турции с требованием отказаться от депортации в Туркменистан и немедленно освободить задержанных в Стамбуле туркменских активистов.

В период с 18 по 22 октября в Турции задержали и поместили в депортационный центр троих туркменских граждан Ахмеда Рахманова, Камиля Абулова и Байрама Аллалыева. Вечером 26 октября один из них, а именно 47-летний администратор чата оппозиционной группы ДВТ Ахмед Рахманов, объявивший 22 октября сухую голодовку, был выпущен на свободу.

«Возвращение активистов в Туркменистан подвергнет их серьезному риску преследования, включая пытки и другие виды жестокого обращения, а также насильственного исчезновения. Турция должна соблюдать свои международные обязательства и не отправлять мужчин куда-либо, где они могут столкнуться с жестоким обращением», – заявила заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер.

Также правозащитники призывают международных партнеров Турции призвать Анкару соблюдать свои международно-правовые обязательства и не депортировать в Туркменистан активистов, в том числе находящихся под стражей.

По данным правозащитников, у турецких властей есть список из 25 имен туркменских активистов в Турции, которые находятся под угрозой задержания или депортации по указанию правительства Туркменистана.