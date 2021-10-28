Авиакомпания «Туркменистан» запустила услугу отправки международных грузов через мобильное приложение

CentralAsia (TM) - Авиакомпания «Туркменистан» запустила онлайн-услугу самостоятельного оформления перевозки грузов рейсами авиакомпании из Туркменистана в зарубежные страны через мобильные устройства. Новая версия мобильного приложения уже доступна для загрузки в AppStore и Google Play.

Для оформления перевозки достаточно ввести параметры груза: характеристики перевозимого товара, количество мест, вес и габариты.

Услуга доступна для отправки груза из Туркменистана в Пекин (PEK), Бангкок (BKK), Стамбул (IST), Дубай (DXB), Франкфурт-на-Майне (FRA), Москву (DME), Алматы (ALA) и Абу-Даби (AUH).