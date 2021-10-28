«Татнефть» намерена удвоить добычу нефти в Туркменистане

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел в среду, 27 октября, совещание с членами правительства и руководителями нефтегазовых ведомств, на которое была приглашена делегация публичного акционерного общества «Татнефть» Республики Татарстан Российской Федерации.

Глава делегации Наиль Маганов представил туркменскому лидеру проект, разработанный татарстанской компанией в партнерстве с концерном «Tуркменнефть», сообщает издание «Ориент».

Перед этим о решении задач по наращиванию добычи нефти в стране – основной повестке совещания – проинформировал председатель госконцерна «Tуркменгаз» Гуйчгелди Байгелдиев.

В этом контексте Байгелдиев озвучил предложение в рамках действующего контракта с «Татнефтью» заключить соглашение на ремонт порядка 300 и более вышедших из эксплуатации скважин с целью их перезапуска в строй действующих в определенных локациях.

После этого гендиректор «Татнефть» Наиль Маганов провел презентацию проекта по модернизации промышленной и сервисной инфраструктуры Готурдепе, обозначил его инвестиционную составляющую и ожидаемый вклад в ВВП Туркменистана от реализации предлагаемых мер, осуществление которых в перспективе позволит поднять объем добычи нефти вдвое.

Бердымухамедов в ходе совещания дал ряд поручений вице-премьеру по ТЭК Шахыму Абдрахманову и руководителю «Tуркменнефть» Гуйчгелди Байгелдиеву, акцентируя их внимание на задачах обновления материально-технической базы отрасли и повышения ее эффективности.