Афганский фронт сопротивления зарегистрировался в США для ведения лоббистской деятельности, - СМИ

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CentralAsia (CA) - Фронт национального сопротивления (ФНС), который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению «Талибан», зарегистрировал в США свое представительство в качестве иностранного агента, который будет заниматься лоббистской деятельностью и убеждать американских политиков оказать поддержку афганской оппозиции. Об этом сообщает информационный портал Axios со ссылкой на соответствующий регистрационный документ.

В его тексте отмечается, что представительство будет «выступать за поддержку свободы и демократии в Афганистане за счет активных контактов с Конгрессом, администрацией и американским народом».

В документе говорится, что движение сопротивления в Афганистане стремится «быть защитником американских инвестиций в Афганистан, которые были вложены за последние 20 лет, и силой, которая избавит страну от нетерпимости и терроризма».

Агентство напомнило, что в связи с этим сенатор-республиканец Линдси Грэм и член Палаты представителей Конгресса США от той же партии Майк Уолтц ранее призывали американского президента Джо Байдена признать в качестве представителей легитимного правительства Афганистана лидера ФНС Ахмада Масуда и бывшего вице-президента Амруллу Салеха.

Как отмечает портал, администрация Байдена не продемонстрировала никаких свидетельств того, что она намерена это сделать. По мнению издания, регистрация представительства фронта в США свидетельствует о том, что афганская оппозиция стремится заручиться поддержкой ключевых официальных лиц в Вашингтоне. Как считает Axios, помощь США критически важна «для любого оставшегося военного сопротивления» талибам в Афганистане.