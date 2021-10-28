Диетолог назвала улучшающие внешность продукты

CentralAsia (CA) - Диетолог Джесика Сепель перечислила продукты питания, которые улучшают внешность и состояние кожи тела, передает Daily Mail.

Врач объяснила, что кожа является самым большим органом в организме, поэтому нужно употреблять достаточное количество полезных микроэлементов для поддержания ее красоты и здоровья. По ее словам, жирная рыба, печень и цельнозерновая выпечка способствуют здоровому сиянию кожи.

Она подчеркнула, что упомянутые продукты содержат мощный антиоксидант коэнзим Q10, который играет важную роль в выработке энергии. Он скапливается во внешнем слое эпидермиса и действует как барьер для внешних окислителей. Помимо этого, такая пища богата высоким уровнем омега-3 кислот, которые помогают уменьшить воспаления в организме.

Также Сепель отметила важность употребления в пищу цитрусовых, киви, помидоров и стручкового перца. Она объяснила, что в них содержится витамин C, который способствует выработке коллагена и замедляет старение кожи. Тыква, сладкий картофель, морковь, манго и папайя, в свою очередь, богаты бета-каротином, который способен защитить кожу от ультрафиолетового излучения.

Кроме того, диетолог, порекомендовала ввести в рацион семена подсолнечника, миндаль и шпинат, поскольку они содержат витамин E, который также защищает кожу от ультрафиолета. Также витамин E помогает предотвратить повреждение клеток и замедлить старение кожи.