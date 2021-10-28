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Правительство Узбекистана определило порядок предоставления жилья детям-сиротам  

CentralAsia (UZ) -  Правительство Узбекистана 25 октября этого года утвердило Положение о порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Минюст.

Согласно документу, жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется региональными администрациями из многоквартирных домов на рынке недвижимости.

При этом учебно-воспитательные учреждения и хокимияты районов (городов) ставят детей в «онлайн-очередь» в качестве нуждающихся в жилье за год до окончания срока их пребывания в учреждении.

Отмечается, что в год, когда детям исполняется 18 лет, им выделяются: однокомнатные квартиры в многоквартирных домах, общей площадью не менее 25 кв. м; двухкомнатные квартиры, площадью не менее 50 кв. м, в случаях заключения брака между совершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Дома будут переданы им на основании права владения недвижимостью, но они не будут иметь права продавать эти дома до достижения ими 30-летнего возраста.

Согласно утвержденному порядку, дома будут выделены администрацией района и сданы со всеми необходимыми жилищными условиями.

На основании решения о предоставлении жилья районный (городской) хокимият издает приказ, который является основанием для переселения в выданное жилье.

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