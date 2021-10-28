Число заболевших COVID-19 за сутки в России впервые превысило 40 тыс.

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 096 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 539 (8,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 392 697 случая (+0,48%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 206,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 557 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 911 402 человека.