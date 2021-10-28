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Ташкент глазами казахстанского блогера (видео)

CentralAsia (UZ) -  Казахский блогер AlibekovKz снял видеоматериал о преображении столицы Узбекистана и уровне вакцинации.

В первую очередь, он отметил, что город поразил его своей чистотой и порядком.

«Развивающийся и строящийся город лишний раз свидетельствует о том, что местные специалисты обеспечены работой и не занимаются ее поисками за рубежом», — рассказывает блогер.

По словам блогера, сейчас по темпам застройки Ташкент не отстает от Алматы, а в чем-то даже опережает, и девелоперы говорят, что в этом большая заслуга нынешнего градоначальника.

Также страна более 16 лет вкладывает в развитие туризма на государственном уровне.

«В Ташкенте можно получить любую вакцину на выбор. Будь то Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Спутник V, что говорит о хорошем инвестиционном климате и дальновидности узбекских властей», — удивился рассказчик.

Блогер упомянул, что в последнее время также активно развивается инфраструктура города и общественный транспорт. За последние годы в Ташкенте запустили надземную кольцевую линию метро, расширили и отремонтировали большую часть дорог.

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