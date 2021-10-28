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В России десятый день подряд от COVID умерли более 1 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 159 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии передает оперативный штаб.

Более 1 тыс. человек в сутки умирают от COVID-19 девятый день подряд, 26 октября впервые была зафиксирована смерть более 1,1 тыс. человек.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 95 и Санкт-Петербурге — 70.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 235 057 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,3 млн, из них выздоровели — 7,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 911 402 пациента.

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