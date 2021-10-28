Монгольские баскетболисты завоевали серебряную медаль FIBA U15 Skills Challenge

CentralAsia (MNG) - Сборная Монголии по баскетболу среди юношей до 15 лет (U15) завоевала серебряную медаль на турнире FIBA ​​Skills Challenge 2021, который проводился дистанционно с 14 по 27 октября.

В турнире, в котором соревновались спортсмены U15 из 105 стран, команда два года подряд выходила в финал конкурса благодаря своим выдающимся выступлениям в этом году.

В финале за золотую медаль сборная Монголии уступила победу сборной Израиля с разницей в одно очко 107-108. После доминирующих игр с командами Аргентины, Албани, Беларуси, Мадагаскара, Пуэрто-Рико и Болгарии сборная Монголии встретилась с командой Израиля в гранд-финале, где проиграла со счетом 107: 108.

Что касается женской команды, то она не сумела завоевать медаль после проигрыша командам Мадагаскара и Израиля.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения