Таджикистан не намерен признавать правительство «Талибана»,- глава МИД

- Таджикистан, политика
- 15:42, 28 октября 2021
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CentralAsia (TJ) - Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что Таджикистан не намерен признавать правительство «Талибана» в Кабуле. Об этом он сообщил выступая на прошедшей накануне в Тегеране министерской встрече стран – соседей Афганистана.
Таджикский дипломат отметил, что новое правительство Афганистана пришло к власти путем силы, без учета мнения всего народа, в том числе других этнических групп.
«Таджики должны занимать места в новом правительстве, так как они составляют 46% от общего населения страны», – заявил Сироджиддин Мухриддин.
Отметим, требование к созданию инклюзивного правительства в Афганистане является основным со стороны стран региона, мировых держав, а также международных организаций к талибам.
Новая власть в стране должна быть разнообразна не только с точки зрения этнической составляющей, но, в том числе включать различные политические силы.
Представители «Талибана» в ходе консультаций «московского формата» заявили, что установленное правительство уже является инклюзивным.
Первая встреча стран – соседей Афганистана прошла 8 сентября в режиме онлайн. В мероприятии участвовали главы МИД Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также России.