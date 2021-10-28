Таджикистан не намерен признавать правительство «Талибана»,- глава МИД

CentralAsia (TJ) - Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что Таджикистан не намерен признавать правительство «Талибана» в Кабуле. Об этом он сообщил выступая на прошедшей накануне в Тегеране министерской встрече стран – соседей Афганистана.

Таджикский дипломат отметил, что новое правительство Афганистана пришло к власти путем силы, без учета мнения всего народа, в том числе других этнических групп.

«Таджики должны занимать места в новом правительстве, так как они составляют 46% от общего населения страны», – заявил Сироджиддин Мухриддин.

Отметим, требование к созданию инклюзивного правительства в Афганистане является основным со стороны стран региона, мировых держав, а также международных организаций к талибам.

Новая власть в стране должна быть разнообразна не только с точки зрения этнической составляющей, но, в том числе включать различные политические силы.

Представители «Талибана» в ходе консультаций «московского формата» заявили, что установленное правительство уже является инклюзивным.

Первая встреча стран – соседей Афганистана прошла 8 сентября в режиме онлайн. В мероприятии участвовали главы МИД Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также России.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения