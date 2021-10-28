В Монголии будет реализована политика «единого окна» для приема 1 миллиона туристов ежегодно

CentralAsia (MNG) - Для того, чтобы ежегодно принимать 1 миллион туристов — одна из основных задач туристического сектора Монголии, необходимо решить эту проблему, взглянув на нее через единое окно и выполнив работы по цифровому маркетингу, - подчеркнул президент Монгольской ассоциации маркетинга Ш. Алтанбагана во время туристического форума «Монголия-2021», который прошел 25 октября.

В форуме, организованном под девизом «Новая нормальность — стратегия возрождения туризма», приняли участие представители государственных организаций, таких как Министерство окружающей среды и туризма, Министерство иностранных дел и Министерство культуры, а также представители Монгольской национальной торгово-промышленной палаты (МНТПП), Совета по туризму Палаты, НПО и частных организаций для обсуждения стратегий возрождения туристического сектора.

Обсуждения проходили по трем основным темам: «Маркетинг и зарубежные рекламные работы для пост-COVID-19», «Возможности туристических перевозок и проблемы, которые необходимо решить» и «Тенденции и стандарты в сфере гостиничных услуг».

В своем вступительном слове к форуму министр окружающей среды и туризма Н.Уртнасан сказала: «На этот раз форум собрал представителей как государственного, так и частного сектора, в том числе исследователей, лиц, принимающих решения, владельцев бизнеса, представителей местных органов власти, НПО и работники туристического сектора. Для определения возможных решений для возрождения сектора решающее значение имеют взаимосвязь и сотрудничество между секторами».

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