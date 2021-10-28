экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане запустили Телеграм-бот, где девушки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств
Продолжение: Минздрав Узбекистана взял под контроль состояние девушки, обвинившей замдекана в домогательствахПредыстория: В Ташкенте выпавшая с 3-этажа вуза девушка обвинила замдекана в домогательствах

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане создали горячую линию для помощи студенткам, которые подверглись домогательству. Также в горячую линию могут позвонить свидетели подобных действий. Об этом сообщает пресс-служба Минвуза РУз.

Министерство высшего и среднего специального образования республики попросило студенток, подвергавшихся домогательству, и работников, которые стали свидетелями таких действий, звонить на номер 1006 или написать в Telegram-бот (@himoya_otv_bot).

«Личные данные заявителей гарантированно сохранятся в тайне. Будет оказана вся необходимая помощь и обеспечено предотвращение неправомерных действий. В каждом случае применят строгие меры», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что студентку 3- курса Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами домогался замдекана, который скинул девушки из окна своего кабинета.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане предпринимателям будут выдавать валютные кредиты до $1 млн в национальной валюте
  • В Монголии будет реализована политика «единого окна» для приема 1 миллиона туристов ежегодно
  • За сутки в Узбекистане выявлено около 350 новых больных COVID-19 и пневмонией


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com