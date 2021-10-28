В Узбекистане запустили Телеграм-бот, где девушки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане создали горячую линию для помощи студенткам, которые подверглись домогательству. Также в горячую линию могут позвонить свидетели подобных действий. Об этом сообщает пресс-служба Минвуза РУз.

Министерство высшего и среднего специального образования республики попросило студенток, подвергавшихся домогательству, и работников, которые стали свидетелями таких действий, звонить на номер 1006 или написать в Telegram-бот (@himoya_otv_bot).

«Личные данные заявителей гарантированно сохранятся в тайне. Будет оказана вся необходимая помощь и обеспечено предотвращение неправомерных действий. В каждом случае применят строгие меры», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что студентку 3- курса Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами домогался замдекана, который скинул девушки из окна своего кабинета.