В Узбекистане запустили Телеграм-бот, где девушки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств

- Узбекистан, общество
- 17:04, 28 октября 2021
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|Продолжение: Минздрав Узбекистана взял под контроль состояние девушки, обвинившей замдекана в домогательствах
|Предыстория: В Ташкенте выпавшая с 3-этажа вуза девушка обвинила замдекана в домогательствах
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане создали горячую линию для помощи студенткам, которые подверглись домогательству. Также в горячую линию могут позвонить свидетели подобных действий. Об этом сообщает пресс-служба Минвуза РУз.
Министерство высшего и среднего специального образования республики попросило студенток, подвергавшихся домогательству, и работников, которые стали свидетелями таких действий, звонить на номер 1006 или написать в Telegram-бот (@himoya_otv_bot).
«Личные данные заявителей гарантированно сохранятся в тайне. Будет оказана вся необходимая помощь и обеспечено предотвращение неправомерных действий. В каждом случае применят строгие меры», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что студентку 3- курса Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами домогался замдекана, который скинул девушки из окна своего кабинета.