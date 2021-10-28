Импорт электромобилей в Узбекистане увеличился в семь раз

CentralAsia (UZ) - Узбекистан в сентябре импортировал электромобилей на сумму 1,3 миллиона долларов США, сообщает ИА «Дунё».

В прошлом месяце в страну из-за рубежа было ввезено 57 электромобилей, что на 12 меньше по сравнению с августом.

С января по август в Узбекистан из 9 зарубежных стран был импортирован 501 электромобиль стоимостью 9,2 миллиона долларов. Больше всего в Узбекистан было ввезено электромобилей из Китая (443), поменьше из Турции (24), Литвы (13), Германии (7), США (6), Южной Кореи (5). Кроме того, по одному импортировано из Испании, России и Гонконга.

Пик продаж электромобилей пришелся на июль. Тогда в страну завезли 164 машины. Однако после этого ажиотаж пошел на спад и в августе было продано всего 69 электромобилей, в сентябре — 57.