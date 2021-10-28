Узбекистан планирует подписать с «Газпромом» новое соглашение о стратегическом партнёрстве

CentralAsia (UZ) - 27 октября в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и министра энергетики Республики Узбекистан Алишера Султанова. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

Стороны выразили удовлетворение ходом сотрудничества в области энергетики, обсудили текущие и перспективные вопросы взаимодействия, в том числе совместные проекты по добыче газа на месторождениях Республики.

Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках планируемого к подписанию Соглашения о стратегическом партнерстве между Министерством энергетики Республики Узбекистан, Государственным комитетом по геологии Республики Узбекистан и ПАО «Газпром».

Реализация проектов «Газпрома» в Узбекистане началась в декабре 2002 г., когда с Узбекнефтегазом было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли, в 2017 г. соглашение было обновлено.

На данный момент «Газпром» в Узбекистане участвует в 2 крупных проектах на плато Устюрт - доразработке месторождения Шахпахты и разработке газоконденсатного месторождения (ГКМ) Джел.

Добычу газа на месторождении планируется начать в 2021 г.