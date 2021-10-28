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В Россию в этом году по набору въехало в 16 раз больше мигрантов из Узбекистана, чем в 2019 году

CentralAsia (UZ) -  В 2021 году в Россию из Узбекистана в рамках организованного набора официально въехало 63 тыс. мигрантов - этот показатель в 16 раз превышает данные за 2019 год, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству РФ и Узбекистана.

«В этом году в рамках организованного набора официально из Узбекистана въехало 63 тыс. трудовых мигрантов - это почти в 16 раз больше, чем в доковидном 2019 году. Мы понимаем, что это организованный набор, это возможность убрать посредника, гарантированные места узбекским гражданам, которые приезжают на наши предприятия, которые нуждаются в этой рабочей силе», - сказал Решетников.

Российский министр также напомнил, что сегодня под кураторством Роструда реализуется пилот по привлечению граждан из Узбекистана для временного трудоустройства на стройках в РФ.

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