Ученые предсказали будущее реки Урал до 2050 года

CentralAsia (KZ) - Жителей Уральска и Атырау напугал чрезвычайно низкий уровень воды в Урале в этом году. Ученые-гидрологи смоделировали сценарии будущего реки Урал до 2050 года.

По данным издания «Уральская неделя», наблюдение за уровнем воды в Урале ведется с 1921 года на гидропосте у села Кушум.

«В 1938 году жители Уральска, глядя на реку, пугались так же, как мы сейчас – тогда был отмечен наименьший за 100 лет наблюдения сток воды – 13,6 м3/сек», - сказали ученые.

Тогда у Урала был естественный режим стока – нигде по всему ее течению не было еще плотин.

Ученые-гидрологи говорят о затяжном периоде маловодья и устойчивой тенденции к снижению стока Урала в последние 20 лет.

График объемов годового стока р. Урал (Жайык) - с. Кушум за период 2009-2019гг.

В последние три года сток составил всего 4,3 км3, то есть, по сравнению со среднемноголетним стоком, за последние 20 лет уменьшился почти в два раза.

Директор научно-исследовательского центра РГП «Казгидромет» Нурлан Абаев сообщил «Уральской неделе» о результатах анализа данных гидрологического мониторинга. По его словам, они свидетельствуют о том, что изменения климата существенно влияют на гидрологический режим реки.

«Проведенные исследования показали, что наблюдается устойчивая тенденция к снижению стока реки Урал (Жайык), особенно четко это прослеживается в последние 20 лет», - отмечает Абаев.

Ученые характеризуют Урал как реку с нарушенным режимом стока в результате антропогенного воздействия и климатических изменений. Этот период в жизни главной реки региона начался с 1991 года, когда в бассейне Урала были построены 12 крупных водохранилищ (объемом более 10 млн м3) и около 80 гидроузлов с капитальными сооружениями.

Ученые научно-исследовательского центра РГП «Казгидромет» смоделировали будущее реки до 2050 года на основе двух сценариев изменения климата.

В обоих сценариях жизнь Урала зависит от того, как будут расти в атмосфере планеты концентрация парниковых газов и температура воздуха.

По первому сценарию изменение климата происходит в умеренном темпе, в этом случае средний сток Урала уменьшится на 3,4%.

Изменение стока р. Урал - с. Кушум на перспективу в соответствии со сценарием изменения климата RCP4.5.

По второму – наихудшему, концентрация парниковых газов растет критически. При таком сценарии сток Урала сократится на 24,7%. Это катастрофа для населения, живущего по его берегам.

Изменение суммарного стока р. Урал - с. Кушум на перспективу в соответствии со сценарием изменения климата RCP8.5.

Какой же сценарий более вероятный?

Абаев указывает на первый сценарий – умеренное изменение климата, как наиболее вероятный.

Окончание маловодья они ожидают к 2022 году, и уже следующий год, согласно прогнозу «Казгидромета», должен стать началом периода, когда Урал начнет приносить больше воды.

Возможное изменение стока реки Жайык (Урал) на перспективу до 2050 года рассчитала и другая группа ученых-исследователей под руководством кандидата географических наук Н. Ивкиной.

В исследовании, опубликованном ими в 2020 году, они отмечают, что на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей за последние 10 лет наблюдается устойчивый рост температуры воздуха, в среднем, на полградуса.

Вывод этой группы исследователей относительного будущего Урала тревожнее — изменения регионального климата вызовут уменьшение естественного стока Урала в среднем на 7,24…10,8%.

В декабре 2020 года министры уполномоченных органов Казахстана и России подписали Программу казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы. Казахстанско-российская комиссия нацелена на улучшение ее гидрологического режима и экологического состояния, — сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов.

Комиссия должна подготовить главам двух стран предложения о необходимости изменений и дополнений в правила эксплуатации водохранилищ, возможности увеличения объема половодья на территории Казахстана и России.

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