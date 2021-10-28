ВТО окажет поддержку присоединению Узбекистана к организации

CentralAsia (UZ) - Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел встречу с заместителем генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Сянчэнь Чжаном, сообщает пресс-служба МИВТ.

Стороны обсудили текущее состояние переговорного процесса по вступлению Узбекистана в ВТО и дальнейшие шаги по взаимодействию в данной области.

Сянчэнь Чжан высоко оценил усилия руководства Узбекистана по активизации процесса вступления страны в ВТО. По его словам, благодаря инициативным мерам республики сотрудничество с организацией обрело динамичный и интенсивный характер.

Узбекистан – первая страна, которую Сянчэнь Чжан посещает с момента вступления в новую должность в августе текущего года.

Стороны обсудили практические вопросы взаимодействия по проведению до конца этого года пятого заседания рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО. Руководством организации выражена готовность оказать всестороннюю поддержку в его проведении и в целом в процессе присоединения Узбекистана к международной организации.

Достигнута договоренность о расширении технического содействия Узбекистану со стороны секретариата ВТО и его международных экспертов в подготовке необходимых документов. Стороны обозначили взаимную готовность к активизации совместной работы для ускоренного продвижения всех вопросов, связанных с переговорным процессом.