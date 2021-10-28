В России могут появиться две назальные вакцины на основе «Спутника V»

CentralAsia (CA) - В России, как ожидается, будет две интраназальных вакцины от коронавируса COVID-19 на основе «Спутника V» - центра имени Гамалеи, а также компании «Генериум», которой была продана лицензия на разработку такой формы препарата, сообщил «Интерфаксу» глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

«Мы продали «Генериуму» лицензию на назальную форму вакцины «Спутник V». Их вакцина будет отдельно проходить процедуру регистрации. Мы будем выпускать назальную форму вакцины «Спутник V» в виде замороженного раствора, который будет вводиться в виде спрея, а у них - жидкие капли со стабилизатором. Таким образом, «Генериум» разрабатывает собственную форму нашего препарата «Спутник V», -сказал Гинцбург.

Ученый уточнил, что «Генериум» получил неисключительную лицензию, т.е. другие производители также имеют возможность её прибрести. «Так что, если кто-то захочет ещё, то мы можем продать другим производителям, так как нашему институту это выгодно с экономической точки зрения», - сказал он.

Ранее гендиректор АО «Генериум» Даниил Талянский сообщил, что компания завершила разработку вакцины против COVID-19 «Спутник V» в виде назального спрея. «В таком виде она переносится мягче, по эффективности ничуть не уступает классической форме. Ждём от Минздрава разрешения на проведение клинического исследования», - сказал Талянский, чьи словам привели в пресс-службе администрации Владимирской области.