В Индии обеспокоились новым законом Китая о защите границ

CentralAsia (CA) - Индия выразила беспокойство по поводу нового китайского закона о защите пограничных районов, передает Reuters.

Китай принял новый закон о защите и эксплуатации сухопутных границ с 14 соседними странами, включая Россию, Северную Корею и Индию. Закон предоставляет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и государственным учреждениям больше полномочий по использованию гражданских лиц в приграничных районах для защиты на линии обороны, укрепления инфраструктуры и строительства большего числа приграничных городов.

Представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что решение Китая принять такой закон может повлиять на существующие двухсторонние договоренности по управлению границами, а также по пограничному вопросу.

«Одностороннее решение Китая принять законодательство, которое может повлиять на наши существующие двусторонние договоренности по управлению границами, а также по пограничному вопросу, вызывает у нас беспокойство», - говорится в заявлении официального представителя МИД.

По словам Багчи, Индия ожидает, что Китай будет избегать действий в соответствии с новым законом, который может в одностороннем порядке изменить ситуацию в приграничных районах двух стран.

Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх.

Обострение ситуации в Ладакхе произошло в начале мая 2020 года, когда в районе озера Пангонг возник ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе.

Позже обе стороны приступили к отводу войск в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров.