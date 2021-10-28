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В Астрахани в ДТП погиб студент из Туркменистана

CentralAsia (TM) -  В Астрахани в ночь на 28 октября произошла дорожная авария, в которой погиб гражданин Туркменистана, сообщили местные СМИ.

Как сообщается, в 00:10 автомобиль Mitsubishi Lancer, которым управлял 25-летний студент из Туркменистана, врезался в столб. Водитель получил тяжелые травмы. Прибывшие медики пытались провести реанимационные мероприятия, но спасти молодого человека не удалось.

На пассажирском сидении находился другой гражданин Туркменистана. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами. По неподтвержденным данным, сейчас молодой человек уже выписался из больницы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. По информации издания «Южная волна», полицейские сочли, что водитель «при возникновении опасности, которую в состоянии был обнаружить, не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки».

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