Корея сажает зеленые мечты в Монголии, - The Korea Herald

CentralAsia (MNG) - Корейско-монгольский проект зеленых насаждений превратил 3000 гектаров пустыни в лес.

Засушливая каменистая пустыня простирается за горизонтом, и конца не видно, а сильные песчаные бури время от времени вырезают сушу в степи.

Это может быть то, что вы обычно представляете, когда думаете о Монголии, где находится самая большая и самая холодная пустыня Азии — пустыня Гоби.

В стране, где леса покрывают лишь менее 10 процентов общей площади земель, облесение затруднено по своей природе — у нее очень короткий вегетационный период, который ограничен низкими температурами и малым количеством осадков, - пишет The Korea Herald.

К 2005 году 78 процентов земель в Монголии подверглись опустыниванию. Чтобы решить эту проблему, правительство Монголии разработало план создания зеленой зоны на 202 000 гектаров земли не только для борьбы с засухой, но и с изменением климата, стихийными бедствиями и загрязнением окружающей среды.

После десяти лет посадки деревьев в городах Монголии, включая Лун, Даланзадгад и Баянзаг, около 3000 гектаров безлюдных земель превратились в незагрязненные пышные леса.

Лесная служба Южной Кореи (Korea Forest Service - KFS) поддерживает усилия Монголии по лесоразведению с 2007 года.

Помимо посадки деревьев, KFS также открыло питомники саженцев в Луне, Даланзадгаде и Баянзаге на общей площади 45 гектаров, чтобы предложить курсы обучения технологиям облесения примерно 8000 монгольских сотрудников и жителей.

В 2017 году две страны начали двусторонний проект по лесовосстановлению, чтобы посадить около 40 гектаров городских лесов в столице Улан-Батор.

В городском лесу, где растет около 30 000 деревьев, есть детская площадка, спортивные сооружения, естественный дендрарий, фонтан и информационный центр для посетителей. В прошлом месяце лес открыл свои двери для публики.

Усилия Южной Кореи по поддержке программы Монголии по лесовосстановлению пустынных территорий продолжаются.

В прошлом месяце министр Лесной службы Южной Кореи, Чой Бён Ам посетил Министерство окружающей среды и туризма Монголии, чтобы подписать соглашение, третий проект двух стран по борьбе с обезлесением Монголии.

Около 8 миллионов долларов будет направлено на восстановление лесных массивов в северных районах Монголии, пострадавших от лесных пожаров. Он также будет использоваться для обучения местной рабочей силы и исследований в области агролесоводства с 2022 по 2026 год.

Усилия Южной Кореи согласуются с национальной программой правительства Монголии «Зеленый пояс» Монголии, которая предусматривает восстановление лесных массивов в пустыне Гоби и степных регионах страны к 2035 году.

«Соглашение между двумя странами отражает не только текущие глобальные тенденции в решении экологических проблем, таких как изменение климата, но также признает важность достижения нейтралитета деградации земель, что было принято в качестве цели устойчивого развития на Ассамблее ООН в 2015 году», - сказала Лесная служба Южной Кореи.

22 сентября президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил на последней сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, что страна полна решимости «бороться с изменением климата с помощью достижений современной науки и технологий, а также передовой практики и традиционного опыта».

Он сказал, что страна начала кампанию по посадке миллиардов деревьев к 2030 году, вдохновленную уроками традиционной монгольской «кочевой цивилизации» по уважению и уважительному отношению к природе.

Ранее в этом месяце Хурэлсух также приказал создать Управление лесного хозяйства и направить не менее 1 процента ВВП страны на средства на борьбу с изменением климата и опустыниванием.

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