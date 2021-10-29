Российская вакцина Sputnik V способствует восстановлению экономики Монголии, - У.Хурэлсух

CentralAsia (MNG) - Восстановление экономики Монголии стало возможным благодаря успешной кампании вакцинации в стране, которая включала использование российской вакцины Sputnik V, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в четверг.

«Для экстренного использования Монголия зарегистрировала 7 вакцин, в том числе Sputnik V. Несмотря на трудности в их стране, наши российские друзья поделились с нами вакциной, за что мы им очень благодарны. Вакцина уже использована, она дает положительные результаты», - отметил президент Хурэлсух. По его словам, «в последнее время наблюдается [экономический] подъем, который демонстрирует преимущества этой вакцины и правильность стратегии борьбы с болезнью».

Президент Монголии напомнил, что за почти два года с начала пандемии страна сильно пострадала, в частности, сократилось количество рабочих мест, многие остались без работы, а темпы экономического роста замедлились.

Ухнаагийн Хурэлсух отметил, что до пандемии темпы экономического роста достигли 7,3%, а в 2020 году ВВП страны снизился на 5,3%.

«Вакцинация играет важную роль в возвращении к нормальной жизни. С сентября этого года мы возобновили очные занятия в учебных заведениях, совмещая их с дистанционным обучением. [Мы] предоставили возможность для постепенного открытия различных выставочных площадок, - объекты массового отдыха, учреждения сферы услуг. В будущем мы полностью вернемся к прежней жизни», - пояснил он.

По словам главы государства, вакцинировано 66% населения Монголии — это один из самых высоких показателей в мире. «Конечно, есть те, кто против профилактических прививок. У нас есть демократия, плюрализм мнений. Но большинство по-прежнему активно присоединилось к кампании иммунизации», - сказал он.

«Мы смогли продемонстрировать нашим гражданам эффективность вакцины, мы рассказали им о ее преимуществах. Монголы не просто прислушались к совету, они поняли и приняли [эту идею]. Поэтому они стали сами добровольно приходить в поликлиники, и в результате мы смогли провести массовую вакцинацию на уровне 2/3 населения. Сейчас началась ревакцинация. Уверен, что в будущем это приведет к сокращению количества очагов болезней в стране », - заключил он.

Кампания вакцинации в Монголии началась в феврале; он направлен на обеспечение иммунитета как минимум у 60% всех жителей.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения