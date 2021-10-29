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Монголия считает стратегически важным экономический коридор с Россией и Китаем, - Президент Монголии

CentralAsia (MNG) -  Создание совместного экономического коридора с Россией и Китаем на территории Монголии будет иметь стратегическое значение для трех государств, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

«Мы рассматриваем вопрос создания экономического коридора трех стран. Как президент Монголии, я считаю, что это критически важный вопрос, имеющий стратегическое значение для России, Монголии и Китая с течением времени. Поэтому мы считаем важным модернизацию железной дороги, строительство новых железнодорожных веток, параллельных путей, автомагистралей и газопровода из России в Китай и активно над ними работаем », - сказал Президент.

Президент сказал, что Монголия поставила задачу стать транзитным государством. «Вы, наверное, помните, я говорил об этом и на Восточном экономическом форуме. Кратчайший путь из Европы в Азию — через Монголию. Кратчайший транспортный путь между Россией и Китаем пролегает через просторы Монголии. Поэтому мы внимательно следим за развитием транзитного, логистического и цифрового потенциала в нашей стране», - добавил он.

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