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Президент Монголии планирует посетить Россию в декабре

CentralAsia (MNG) -  Ухнаагийн Хурэлсух — первый президент Монголии, избранный на шестилетний срок после внесения поправок в Конституцию Монголии в 2019 году.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил о намерении посетить Россию с официальным визитом в декабре.

«Я планирую посетить Российскую Федерацию с официальным визитом в декабре», - сказал монгольский лидер первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в четверг. «Я очень рад, что наше интервью предшествует этой поездке и что граждане России смогут его посмотреть».

Он отметил, что является первым президентом Монголии, избранным на шестилетний срок после внесения поправок в Конституцию Монголии в 2019 году.

«Я вступил в должность 4 месяца назад. Другими словами, я только начинаю свою службу», - сказал он.

9 июня в Монголии прошли президентские выборы с явкой 69%. Хурэлсух победил с 67% голосов. Согласно действующей Конституции, президент избирается на шесть лет без права переизбрания.

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