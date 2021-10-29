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Монголия и Индия обсуждают партнерство

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг приняла посла Индии в Монголии М.П. Сингх и назначенный посол Монголии в Индии Д.Ганболд, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества.

Батцэцэг выразила удовлетворение тем фактом, что стороны подтверждают свое стратегическое партнерство путем расширения двусторонних отношений и поддержки, оказываемой друг другу в это трудное время пандемии. Она также поздравила Индию с достижением вакцинации 1 миллиарда граждан и успехом в защите здоровья граждан.

Они также обсудили ход реализации совместных проектов и программ, имеющих важное значение для социально-экономического развития Монголии, и поделились мнениями о визитах и мероприятиях, запланированных на этот и следующий год.

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