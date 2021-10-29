Первый вертолет, собранный в Монголии, готов к взлету

CentralAsia (MNG) - Молодые монголы собрали вертолет Hummingbird американского производства.

В последнее время монгольские бизнесмены много летают на вертолетах, но предпочитают импортировать их целиком. Л.Золжаргал и другие, напротив, предпочли собрать, чтобы познакомиться с этой моделью.

Hummingbird имеет четыре места, работает на топливе АИ-95 и 98, пролетает 400-500 км на 200 литрах топлива и может полетить в любое время года.

Vertical Hummingbird — американский вертолет производства компании Vertical Aviation Technologies из Сэнфорда, штат Флорида, представленный в 1991 году. Самолет поставляется в виде комплекта для любительской постройки.

Hummingbird является развитием сертифицированного Sikorsky S-52, который впервые взлетел в 1947 году и адаптирован к форме набора. Самолет оснащен одним несущим винтом, четырехместной закрытой кабиной, шасси для квадроциклов и двумя силовыми установками на выбор. Опытный образец был переделан компанией Vertical Aviation Technologies из Sikorsky S-52-3.

Фюзеляж Hummingbird изготовлен из клепаного алюминиевого листа. Носовая часть адаптирована от Bell 206. Его полностью шарнирный трехлопастный несущий винт диаметром 33 фута (10,1 м) оснащен аэродинамическим профилем NACA 0015. Хвостовой винт с двумя лопастями имеет диаметр 5,75 фута (1,8 м). Самолет имеет вес пустого 1850 фунтов (839 кг) и полную массу 2800 фунтов (1270 кг), что дает полезную нагрузку 950 фунтов (431 кг). С полным топливом в 57 галлонов США (220 л; 47 имп галлонов) полезная нагрузка составляет 608 фунтов (276 кг).

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