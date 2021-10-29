Сегодня столица Монголии празднует 382-ю годовщину своего основания

// Нямка Агар

CentralAsia (MNG) - Улан-Батор сегодня отмечает 382-летие со дня основания.

В настоящее время Улан-Батор является политическим, экономическим, научно-исследовательским и образовательным центром страны. Численность населения этого города составляет более 1 млн 500 тыс. человек, что составляет почти половину всего населения Монголии. На долю столицы приходится 64,7 % ВВП страны, которая не имеет выхода к морю.

Город расположен в долине реки Туул, на высоте 1300—1350 м над уровнем моря. Площадь города — 4704,4 км². Граничит с аймаком Туве (Центральный).

Улан-Батор — политический, коммерческий, культурный и научный центр Монголии, а также важный финансовый центр Центральной Азии. Он является крупным транспортным узлом. Город обслуживается международным аэропортом Чингисхана и двумя аэродромами, строится новый международный аэропорт. Железнодорожный вокзал Улан-Батора является центром регионального и международного железнодорожного сообщения.

Туристов привлекают исторический центр Улан-Батора и священная гора Богд-Хан-Уул в черте города, внесённая в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город был заложен в 1639 году и получил название «Өргөө». Слово Өргөө, которое означает «дворец, ставка знатного человека». Сами же монголы называли город Их Хурээ (Их Хүрээ) — «большой монастырь». Это название появилось в 1778 году, когда главный монастырь окончательно разместился на нынешнем месте, на берегу Туул.

В 1911 году, когда Монголия стала независимым государством, Их хурээ получил статус столицы, поэтому появилось новое название — Нийслэл хурээ (Нийслэл хүрээ) — «столичный монастырь».

На заседании 1-го Великого Народного Хуралдана в 1924 г. большинство делегатов высказалось за переименование столицы Монголии в Батор-хото (Город Богатыря, или Героя, неявно подразумевающее фигуру Чингисхана).

Город был основан в 1639 году как буддистский монастырь в государстве Монголия, где правила династия Юань, и назывался Өргөө (с монг. — «Дворец, Ставка»); отсюда произошло название «Урга», применявшееся в русской и европейской литературе до 1924 года). В 1696 году в районе современного Улан-Батора произошла ключевая битва первой ойратско-маньчжурской войны, получившая название «Битва на Тэрэлже», в которой в десять раз превосходящая цинская армия разгромила монголов. Битва предрешила итог первой ойратско-маньчжурской войны, и Урга была взята под контроль империи Цин.

С 1912 года, после провозглашения независимости Монголии, город назывался Нийслэл хүрээ (монг. «Столичный монастырь»), а в 1924 году был переименован в Улан-Батор.

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