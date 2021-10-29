В Узбекистане 60% теплотрасс находятся в нерабочем состоянии

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 60% тепловых сетей считаются нерабочими, так как находятся в ремонтной стадии. Потери в сетях составляют 40%. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции в Ташкенте с участием сотрудников Министерства жилищно-коммунального хозяйства РУз.

В Узбекистане насчитывается 38 382 многоквартирных домов, из них 15 120 имеют центральное отопление, а 5 588 — индивидуальное. В остальных 17 674 многоэтажных домах используются другие виды внеплановых отопительных приборов.

Кроме этого, в настоящее время централизованная система теплоснабжения используется в Бухарской (68%), Навоийской (85%), Ташкентской (66%) областях и городе Ташкенте (100%) по всей стране.

Отмечалось, что 500 котлов теплоснабжения давно устарели.

Согласно постановлению, в 2021 году в теплоснабжающих организациях министерства пройдут испытания 578 центральных и местных котельных и тепловых сетей, в результате которых отремонтируют 94 котельни, 930 котлов и 747 км тепловых сетей.

На встрече сообщалось, что в результате уменьшения количества аварий в тепловой сети улучшится финансовое состояние предприятия и снизится дополнительный расход воды.