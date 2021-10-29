Facebook сменил название на Мета

CentralAsia (MNG) - Американская компания Facebook меняет название на Meta. Об этом заявил в четверг ее основатель Марк Цукерберг на онлайн-презентации, - сообщает монгольский новостной сайт news.mn.

«Теперь мы называемся Meta», - сказал он и добавил, что, несмотря на ребрендинг, «миссия [компании] остается прежней - объединять людей». Логотипом новой компании станет знак бесконечности, исполненный в синем цвете.

Глава теперь уже Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что новое название компании отражает её ориентированность на построение так называемой «метавселенной». Бизнесмен заявил, что название Facebook настолько тесно связано с одним продуктом, что не может отражать всё, чем занимается компания сегодня. Техногигант заявляет, что это изменение объединит его различные приложения и технологии под одним брендом. Корпоративная структура компании не изменится.

Термин «метавселенная», впервые появившийся в романе-антиутопии три десятилетия назад и теперь привлёкший внимание величайших умов Кремниевой долины, описывает идею общей виртуальной среды, к которой могут получить доступ люди, использующие разные устройства.

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