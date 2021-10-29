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В Ашхабаде хлеб продают в тёмное время суток, чтобы скрыть очереди - СМИ

CentralAsia (TM) -  В Ашхабаде перенесли торговлю хлебом в государственных магазинах на раннее утро, чтобы в темноте не были видны очереди. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода – Радио Азатлык.

Государственная цена на хлеб ниже рыночной примерно в 10 раз, объясняет редакция. В условиях дефицита муки и продуктов это приводит к созданию огромных очередей. На присланном в редакцию видео запечатлено, как в очередях за хлебом стоят сотни человек, в том числе маленькие дети. Хлеб поступает в продажу в пять часов утра, за 2 с половиной часа до рассвета.

В апреле Туркменская служба Радио Свобода сообщала, что региональные власти в стране запрещают гражданам скапливаться в очередях перед продуктовыми магазинами, чтобы не дискредитировать президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Туркменистан в последние годы находится в глубоком экономическом кризисе. В стране, обладающей четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа, отмечается дефицит продуктов. Сообщается, что у населения не хватает наличных денег и оно переходит на натуральный обмен.

Власти страны проблемы отрицают. В июне стало известно, что Всемирный банк исключил Туркмению из отчёта о глобальных экономических перспективах из-за отсутствия достоверной статистики. В апреле использование официальной государственной статистики Туркмении прекратил Международный валютный фонд.

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