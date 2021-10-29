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Узбекистан не будет депортировать афганцев с истекшим сроком визы, - МВД РУз

CentralAsia (UZ) -  Беженцы из Афганистана, находящиеся в Узбекистане, но срок действия визы которых истек, не будут депортированы. Как сообщает Gazeta.uz со ссылкой на представителя МВД, это связано с тем, что в настоящее время узбекско-афганская граница закрыта для физических лиц.

Как сообщается, всем иностранным гражданам, не нарушающим закон Узбекистана и правила пребывания в республике, визы продлеваются.

Ранее ряд правозащитных групп выразили обеспокоенность тем, что Узбекистан может депортировать 70 афганцев, срок действия виз которых истек.

По данным МВД, в настоящее время в Узбекистане проживает 13 658 афганских граждан.

Для продления визы афганские граждане должны обратиться в миграционные службы по месту временного проживания в Узбекистане.

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