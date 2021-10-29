В США выдали первый паспорт, в котором указан гендер «X»

CentralAsia (CA) - В США 27 октября выдали первый паспорт с гендером «Х». Госдепартамент не раскрыл имя человека, которому был выдан паспорт.

Государственный департамент заявил, что люди, которые не хотят считать себя женщинами или мужчинами, могут указывать свой пол как «X» в своих паспортах.

По данным Госдепартамента, «такие паспорта будут выдаваться с начала 2022 года любому гражданину, который желает указать свой пол как «Х». В настоящее время вносятся необходимые изменения в систему выдачи паспортов.

Кроме того, Государственный департамент дает владельцам паспортов право регистрировать свой пол по своему желанию. То есть отныне женщина, которая хочет зарегистрироваться как мужчина, или мужчина, который хочет указать свой пол как женщина, не будут обязаны иметь медицинскую справку, подтверждающую их принадлежность к полу.

До США как минимум 10 стран, включая Аргентину, Австралию, Канаду, Германию и Индию, предоставили гражданам право на гендерное самоопределение.