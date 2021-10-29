Цукерберг объяснил смену названия Facebook

CentralAsia (CA) - Facebook поменяет название на Meta, чтобы показать, что компания — давно не только одна социальная сеть, но также владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других сервисов, объяснил основатель Facebook Марк Цукерберг на ежегодной конференции.

Он заявил, что со временем пользователям не понадобится Facebook, чтобы пользоваться другими продуктами компании. «Теперь для нас на первое место выйдет «метавселенная», а не Facebook», — добавил Цукерберг.

«Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего «после». Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», — пояснил он. Название соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp останутся прежними.

Неделю назад портал The Verge писал, что Facebook планирует сменить название, чтобы ассоциироваться со всей «вселенной» своих продуктов.

Так, в июле, выступая в подкасте The Verge, Цукерберг анонсировал, что в ближайшие пять лет компания будет меняться в глазах пользователей. Еще тогда он говорил о стремлении руководства Facebook прийти к видению компании-«метавселенной».

Он отмечал, что «метавселенная» будет работать на гарнитурах виртуальной реальности, мобильных устройствах и игровых консолях.

10 октября компания Facebook заявила о своих планах создать 10 тыс. рабочих мест в европейских странах в рамках проекта по разработке «метавселенной».