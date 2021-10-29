В Монголии за сутки выявлено 1636 случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 1 636 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны. И общее количество заболевших возросло до 356 765.

Из них 965 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 671 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 8 058 пациента находятся в легком, 6 813 — в тяжелом, 2 114 — в критическом и 364 — в очень критическом состоянии.

Из-за опасной инфекции в восточноазиатской стране за сутки скончались 12 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 638.

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