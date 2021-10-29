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В Казахстане за сутки выявлено 1697 случаев COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область — 236;

- город Алматы — 222;

- Северо-Казахстанская область — 163;

- Акмолинская область — 142;

- Карагандинская область — 136;

- город Нур-Султан — 136;

- Алматинская область — 134;

- Костанайская область — 131;

- Восточно-Казахстанская область — 120;

- Актюбинская область — 54;

- Западно-Казахстанская область — 48;

- Кызылординская область — 46;

- город Шымкент — 34;

- Жамбылская область — 30;

- Туркестанская область — 30;

- Атырауская область — 24;

- Мангистауская область — 11.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 936 084 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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