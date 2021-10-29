В Казахстане за сутки выявлено 1697 случаев COVID-19

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область — 236;
- город Алматы — 222;
- Северо-Казахстанская область — 163;
- Акмолинская область — 142;
- Карагандинская область — 136;
- город Нур-Султан — 136;
- Алматинская область — 134;
- Костанайская область — 131;
- Восточно-Казахстанская область — 120;
- Актюбинская область — 54;
- Западно-Казахстанская область — 48;
- Кызылординская область — 46;
- город Шымкент — 34;
- Жамбылская область — 30;
- Туркестанская область — 30;
- Атырауская область — 24;
- Мангистауская область — 11.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 936 084 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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