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За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 28 человек

CentralAsia (KZ) -  За сутки, 28 октября, в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 28 человек, передает оперативный штаб.

Отмечается, что от коронавируса с положительным ПЦР-анализом (КВИ+) умерли 23 человека. Еще трое умерших пациентов имели пневмонию с симптомами COVID-19, но отрицательный ПЦР-тест (КВИ-).

На 29 октября лечение от COVID-19 продолжают получать 48 742 человека (42 907 КВИ+ и 5 835 КВИ-), из них в стационарах находятся 8435 пациентов, на амбулаторном уровне – 40 307 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 587 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 154 пациента,

- на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
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