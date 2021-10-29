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Филиалы двух российских вузов откроются в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Филиалы Университета дизайна и технологий имени Косыгина и Московского государственного университета геодезии и картографии откроются в Ташкенте. Об этом договорились участники 22-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Узбекистана и России, сообщило Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

«В ближайшей перспективе ожидается открытие филиалов ещё двух университетов — Университета дизайна и технологий им. Косыгина и Московского государственного университета геодезии и картографии», — говорится в сообщении.

Российскую делегацию возглавлял министр экономического развития России Максим Решетников, делегацию Узбекистана — заместитель премьер-министра Сардор Умурзаков. Особое внимание на заседании было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству.

«В данном ключе были рассмотрены вопросы подготовки высоко-квалифицированных кадров, кооперации в секторе научных исследований и разработок, а также проведения ряда совместных мероприятий, таких как Образовательный форум, Медиафорум, Дни культуры Узбекистана в России», — сказано в сообщении.

В Узбекистане уже действуют 15 филиалов российских вузов. В этом году начал работать первый и единственный филиал московского ВГИК. В России также обучается порядка 40 тыс. студентов из Узбекистана.

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