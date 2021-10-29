экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Россия разработают пятилетний план сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Программу сотрудничества на 2022–2026 годы в ускоренном порядке работают и согласуют Узбекистан и Россия, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

«Стороны договорились в ускоренном порядке завершить доработку и согласование новой „Программы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества на 2022–2026 годы“», — говорится в сообщении.

Обсуждение программу состоялось на 22-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, прошедшей в Москве. Узбекистан представлял заместитель премьер-министра Сардор Умурзаков, Россию — министр экономического развития Максим Решетников.

Программа будет представлять из себя единый стратегический документ, он определит дальнейшее развитие сотрудничества между странами. В рамках Программы будет разработана дорожная карта ее реализации.

На заседании было проведено всесторонне изучение всех имеющихся барьеров в торговле между странами, были обсуждены вопросы выработки механизмов устранения барьеров, вопросы гармонизации технических регламентов и стандартов санитарных и фитосанитарных норм, особенно внимательно был обсужден вопрос цифровизации логистики и торговли.

Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан в ближайшее время запускают проект «Агроэкспресс», в рамках проекта планируется нарастить к 2030 году объем поставляемой сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в Россию до 1 млн тонн.

print
  • Президент Монголии планирует посетить Россию в декабре
  • За сутки в Узбекистане выявлено около 400 новых больных COVID-19 и пневмонией
  • В Казахстане ожидаются сильный снег, туман и гололед, - синоптики


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com