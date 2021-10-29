Узбекистан и Россия разработают пятилетний план сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Программу сотрудничества на 2022–2026 годы в ускоренном порядке работают и согласуют Узбекистан и Россия, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

«Стороны договорились в ускоренном порядке завершить доработку и согласование новой „Программы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества на 2022–2026 годы“», — говорится в сообщении.

Обсуждение программу состоялось на 22-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, прошедшей в Москве. Узбекистан представлял заместитель премьер-министра Сардор Умурзаков, Россию — министр экономического развития Максим Решетников.

Программа будет представлять из себя единый стратегический документ, он определит дальнейшее развитие сотрудничества между странами. В рамках Программы будет разработана дорожная карта ее реализации.

На заседании было проведено всесторонне изучение всех имеющихся барьеров в торговле между странами, были обсуждены вопросы выработки механизмов устранения барьеров, вопросы гармонизации технических регламентов и стандартов санитарных и фитосанитарных норм, особенно внимательно был обсужден вопрос цифровизации логистики и торговли.

Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан в ближайшее время запускают проект «Агроэкспресс», в рамках проекта планируется нарастить к 2030 году объем поставляемой сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в Россию до 1 млн тонн.