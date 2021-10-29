CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщается на сайте Elbasy.kz.

Нурсултан Назарбаев и наследный принц Абу-Даби провели встречу в столице ОАЭ. В ходе встречи они дали высокую оценку динамичному развитию традиционно дружественных отношений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«В данном контексте были отмечены итоги визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Абу-Даби, в результате которого был подписан межправительственный документ об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики Казахстана общим объемом инвестиций более 6 миллиардов долларов», - говорится в сообщении.

Елбасы сердечно поздравил народ Объединенных Арабских Эмиратов с «Золотым юбилеем» по случаю 50-летия образования страны, особо подчеркнув высокие результаты в различных отраслях, достигнутые за столь короткий исторический период.

В ходе встречи первый президент Казахстана вручил шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну премию «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность», которая была присуждена наследному принцу Абу-Даби за вклад в обеспечение мира, региональной стабильности и устойчивого экономического развития.

В свою очередь шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Елбасы и членов комитета по присуждению Назарбаевской премии за столь высокую оценку его деятельности.

«Отметив большую роль и заслуги Нурсултана Назарбаева в деле становления и укрепления отношений между Казахстаном и ОАЭ, наследный принц Абу-Даби выразил уверенность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между двумя братскими государствами», - сообщили в пресс-службе Елбасы.

Кроме того, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

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