Назван срок действия назальной вакцины от коронавируса

CentralAsia (CA) - Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще раза в полгода, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, (прививаться) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что иммунизация «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.

В конце августа Гинцбург говорил о готовности проводить исследования назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V».

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана», — оценил он, уточнив, что препарат представляет собой распыляемый в нос второй компонент «Спутника V».

В середине октября Минздрав одобрил проведение второй фазы исследований. В испытаниях должны принять участие 500 совершеннолетних добровольцев, завершить исследования планируют через два года — к концу 2023 года.