За сутки в Узбекистане выявлено около 400 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) - 28 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 185295. В течение прошедших суток зафиксированы 390 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Также у 4 человек диагностирована пневмония (всего 27636).

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1318 летальных исходов).

За день выздоровели 380 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 180971) и 4 больных, имевших диагноз пневмония (всего – 26121).

На лечении находятся 3006 больных коронавирусом и 1282 - пневмонией.