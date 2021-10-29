Названы витамины, которые увеличивают риск развития рака

CentralAsia (CA) - Норвежский врач университетской клиники Хаукеланд Марта Эббинг выяснила, что два распространенных витамина при чрезмерном потреблении могут увеличить риск развития рака.

«Результаты исследования показали, что есть два витамина, которые повышают риск развития рака, – витамин B12 и фолиевая кислота», – сообщает издание Express.

Ученые проанализировали данные двух исследований, в которых участвовало почти 7000 пациентов с сердечными заболеваниями, получавших добавки витамина B или плацебо в среднем в течение трех с половиной лет.

Первоначально они намеревались определить, улучшает ли прием добавок витамина B сердечно-сосудистые заболевания, чего не произошло.

Пациенты наблюдались в среднем в течение трех лет после прекращения приема добавок, в течение которых у 341 пациента, принимавшего фолиевую кислоту и B12 (10%), и у 288 пациентов, которые не принимали (8,4%), был диагностирован рак.

Специалисты отмечают, что у пациентов с заболеваниями сердца, принимавших фолиевую кислоту и витамин B12, возрастал риск развития рака и смерти по любым причинам в сравнении с пациентами-сердечниками, не принимавшими эти добавки.

Прием фолиевой кислоты и B12 связывают с повышением риска развития рака на 21%, риска смерти от рака – на 38% и риска смерти по любым причинам – на 18%, – говорят данные исследователей.

Также ученые пришли к выводу, что прием этих добавок увеличивает риск развития рака легких.

Фолиевая кислота - это искусственная версия витамина фолиевой кислоты (также известного как витамин B9). Как и B12, фолиевая кислота помогает организму вырабатывать здоровые эритроциты.