экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Олимпийская деревня зимних Игр в Пекине откроется 27 января

CentralAsia (CA) -  Открытие олимпийской деревни в Пекине перед проведением Игр-2022 состоится 27 января. Об этом 27 октября заявил вице-председатель оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине, заммэра китайской столицы Чжан Цзяньдун.

«Официальное открытие Олимпийской деревни состоится 27 января следующего года, чтобы приветствовать атлетов со всего мира. <…> 2 февраля начнется эстафета олимпийского огня», — сказал он журналистам.

Олимпийский огонь Игр-2022 в Пекине прибыл в столицу Китая 20 октября из греческих Афин после проведения там церемонии передачи пламени китайской делегации. В тот же день в Олимпийской башне Пекина прошло церемония приветствия огня.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В соревнованиях примут участие свыше 3 тыс. спортсменов из 95 стран. В рамках состязаний разыграют 109 комплектов наград. Паралимпиада — 4-13 марта.

print
  • В Монголии приняты важные решения по снижению давления на цены на продукты питания
  • Узбекистан планирует подписать с «Газпромом» новое соглашение о стратегическом партнёрстве
  • Xanadu консолидирует 100% владение Улаан-Уул (Red Mountain) в Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com