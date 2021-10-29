Олимпийская деревня зимних Игр в Пекине откроется 27 января

CentralAsia (CA) - Открытие олимпийской деревни в Пекине перед проведением Игр-2022 состоится 27 января. Об этом 27 октября заявил вице-председатель оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине, заммэра китайской столицы Чжан Цзяньдун.

«Официальное открытие Олимпийской деревни состоится 27 января следующего года, чтобы приветствовать атлетов со всего мира. <…> 2 февраля начнется эстафета олимпийского огня», — сказал он журналистам.

Олимпийский огонь Игр-2022 в Пекине прибыл в столицу Китая 20 октября из греческих Афин после проведения там церемонии передачи пламени китайской делегации. В тот же день в Олимпийской башне Пекина прошло церемония приветствия огня.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В соревнованиях примут участие свыше 3 тыс. спортсменов из 95 стран. В рамках состязаний разыграют 109 комплектов наград. Паралимпиада — 4-13 марта.