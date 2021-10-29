В Израиле назвали условия для въезда привитых «Спутником V» туристов

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые правила въезда в страну привитых вакцинами от коронавируса туристов, внеся российскую «Спутник V» в перечень разрешенных.

Как говорится в заявлении израильского министерства, с 1 ноября в Израиль будут допускаться туристы, привитые вакцинами Moderna, Pfizer, Janssen (Johnson & Johnson), AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac и «Спутник V» «с учетом ограничений».

«Иностранцы, привитые вакциной «Спутник V»: до того, пока вакцина не будет признана Всемирной организацией здравоохранения, вам необходимо после приезда в Израиль сделать серологический тест (тест на антитела к коронавирусу)», — говорится в сообщении.

Еще одним требованием для въезда является сдача ПЦР-теста за 72 часа до прибытия в Израиль и ПЦР-тестирование в аэропорту Бен-Гурион — единственном, через который в настоящее время можно попасть в страну по воздуху. Тем, кто привит российской вакциной, в аэропорту потребуется сдать дополнительный тест на антитела. После тестирования все туристы должны отправиться на изоляцию сроком 24 часа или до получения результатов тестов. Для привитых «Спутником V» срок изоляции определен в 14 дней с возможностью сокращения до семи.

Вакцинированные иностранцы смогут приезжать в страну, если они не находились в течение последних 14 дней перед приездом в Израиль в странах, которые относятся к красному списку, и для них не существует «иных личных ограничений».

При прохождении паспортного контроля необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации. При предъявлении поддельных документов о вакцинации иностранцу закроют въезд в Израиль на пять лет, равно как и тем, кто, имея сертификат о прививке, нарушил режим самоизоляции.

Привитые Pfizer/BioNtech туристы смогут въехать в Израиль, если они получили вторую дозу вакцины минимум за семь дней до поездки, но не более чем за 180 дней до момента выезда из Израиля. Те, кто вакцинирован препаратами AstraZeneca, Moderna, Sinovac, Sinopharm и Janssen, могут приехать, если получили вторую дозу вакцины как минимум за 14 дней до приезда. Такие же интервалы предусмотрены для туристов после бустерной вакцинации третьей дозой.

Израиль закрыт для въезда туристов с начала пандемии в марте 2020 года. Въехать в страну могут только возвращающиеся граждане или имеющие разрешение властей иностранцы. За всю пандемию в Израиле выявили более 1,3 млн заболевших COVID-19.

В начале октября из красного списка стран в Израиле были исключены три последних остававшихся там государства: Болгария, Бразилия и Турция. Вместе с тем сама категория не прекратила существование, в нее могут попасть те страны, где отмечен наиболее высокий рост заболеваемости.

В середине сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения «Спутника V». По словам замглавы Панамериканской организации здравоохранения (региональная организация ВОЗ) Жарбаса Барбосы, это было сделано из-за проблем с проверками на одной из фабрик, и рассмотрение возобновится после того, как произойдут «нужные изменения».

Нет полной ясности и с сертификацией российской вакцины в Европе. Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало 21 октября, что европейский регулятор EMA едва ли примет решение о применении российской вакцины «Спутник V» на территории ЕС до первого квартала 2022 года.