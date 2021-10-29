29 октября в Узбекистане объявят официальные итоги выборов президента

CentralAsia (UZ) - В пятницу, 29 октября, пройдет заседание Центральной избирательной комиссии, на котором будут подведены итоги состоявшихся 24 октября выборов президента Узбекистана.

25 октября председатель ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев объявил предварительные итоги выборов, на которых кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов проголосовавших избирателей.

Максуда Варисова от Народно-демократической партии получила 6,6% голосов, Алишер Кадиров от партии «Миллий тикланиш» — 5,5%, Нарзулла Обломурадов от Экологической партии — 4,1% и Бахром Абдухалимов от Социал-демократической партии «Адолат» — 3,4%.