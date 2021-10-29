За Шавката Мирзиеева проголосовали почти 13 млн избирателей или 80,12% - ЦИК Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 13:55, 29 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги выборов президента Узбекистана, состоявшихся 24 октября.
Согласно данным ЦИК РУз, за действующего президента Шавката Мирзиёева отдали голоса 12 988 964 избирателей или 80,12%.
Кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Варисова набрала 1 075 016 голосов или 6,63%.
Кандидат от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров набрал 888 515 голосов или 5,48%.
Кандидат от Экологической партии Нарзулла Обломуродов набрал 670 641 голос или 4,14%.
За кандидата от Социал-демократической партии «Адолат» Бахрома Абдухалимова проголосовали 549 766 человек или 3,39%.
Всего, по данным ЦИК, в выборах президента Узбекистана приняли участие 16 212 343 человека, или 80,4% зарегистрированных избирателей.