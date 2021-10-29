За Шавката Мирзиеева проголосовали почти 13 млн избирателей или 80,12% - ЦИК Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги выборов президента Узбекистана, состоявшихся 24 октября.

Согласно данным ЦИК РУз, за действующего президента Шавката Мирзиёева отдали голоса 12 988 964 избирателей или 80,12%.

Кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Варисова набрала 1 075 016 голосов или 6,63%.

Кандидат от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров набрал 888 515 голосов или 5,48%.

Кандидат от Экологической партии Нарзулла Обломуродов набрал 670 641 голос или 4,14%.

За кандидата от Социал-демократической партии «Адолат» Бахрома Абдухалимова проголосовали 549 766 человек или 3,39%.

Всего, по данным ЦИК, в выборах президента Узбекистана приняли участие 16 212 343 человека, или 80,4% зарегистрированных избирателей.